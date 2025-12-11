Președintele Nicușor Dan invită la o discuție toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție

Președintele Nicușor Dan invită la o discuție, programată pentru 22 decembrie, pe toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.

Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected].

Până joi, 18 decembrie, ora 24.00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected].

În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți. (În toată săptămâna 15–19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte.)“, a scris în această seară președintele pe contul său de facebook.

