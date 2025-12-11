Conferință la Curtea de Apel Bucureşti. Un judecător confirmă acuzațiile: „Îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat“

2.6 C
De Magda Dragu
Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, la conferinţa de presă organizată de instanţă după ancheta Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu, reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie. ”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a spus judecătorul Raluca Moroşanu.

Curtea de Apel Bucureşti a organizat azi o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder.

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu, reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie. ”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a spus judecătorul Raluca Moroşanu.

„Am 26 de ani de magistrastură. Sunt aici pentru a-l susține pe Laurențiu Beșu. Este adevărat tot ce zice. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera. O parte dintre colegi sunt de acord cu mine. Nu a fost nici ofițer acoperit colegul nostru, a fost toată viața magistrat. Ei știu că nu mint. Dacă nu îl cred pe Laurențiu, să mă creadă pe mine”, a declarat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti, potrivit stirileprotv.ro.

Ea a reclamat situaţia ”toxică şi încordată” din cadrul instanţei. ”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a adăugat judecătorul.

”Vom prezenta dovezi care combat narativele manipulative și arată starea de legalitate. Cea mai gravă mistificare este cea privind schimbarea completurilor. Aș începe cu cel mai important: anume cazul Vanghelie. A fost înregistrat la Curtea de Apel București, a fost așadar în 2021.

Judecătorul Voica Valerica, schimbare obiectivă pentru că a promovat un concurs, la fel și cealaltă judecătoare. Așadar factorul de decizie a fost exterior CAB. Este dreptul la carieră al judecătorilor. Judecătorul Răileanu a solicitat el să își schimbe cariera. Judecătorul Andreea Ionescu a fost la cealaltă secție penală pentru echilibrarea dinamicii muncii.

Volumum de muncă e ridicat. Decizia a fost luată având în vedere că nu se administraseră probe. Judecător Gargaria Anastasia, însă având în vedere că nu motiva deciziile s-a impus neprelungirea mutării. În final, completul a fost stabil, iar cauza a fost soluționată. A fost o singură soluție de prescripție și două de achitare. Termenul general de prescripție pentru luare de mită a fost îndeplinit în 2017.

Judecătorii au arătat că fiind o infracțiune simplă, termenul a curs de la data comiterii. Termneul de prescripție s-a împlinit în 2017. A da vina pe CAB în vederea prescrierii răspunderii penale în vedere în care era deja prescris din 2017 este greșit”, a afirmat Liana Arsenie, președintelele Curţii de Apel Bucureşti.

