Elisabeta Lipă și Eduard Novak, acuzați de Curtea de Conturi că au dat premii în bani la contabili, paznici, bucătari și cameriste

Un raport al Curții de Conturi arată nereguli privind gestionarea finanțelor publice ale sportului românesc. Astfel, MTS și ANS ar fi oferit premii în valoare de 2,4 milioane de euro către persoane care n-aveau nicio calitate în acest sens.

GOLAZO.ro a publicat marți concluziile unui raport al Curții de Conturi, care a efectuat un control la COSR, privind premierile solicitate de Federația de Canotaj pentru două ediții ale Jocurilor Olimpice, Tokyo 2021 și Paris 2024.

Curtea de Conturi a verificat și modul în care MTS, care s-a transformat ulterior în ANS, a decis să premieze angajații pentru JO 2021 și 2024.

În 2021, șef la MTS era Eduard Novak, iar 2024 cea care a condus Agenția Națională pentru Sport a fost Elisabeta Lipă.

Beneficiarii premiilor au fost persoane care ocupau funcții precum: consilier, expert, referent, contabil, electrician, tâmplar, asistent medical, kinetoterapeut, muzeograf, auditori interni, secretar general, îngrijitor, muncitor, paznic, bucătar, ospătar, camerista, electrician, fochist etc., potrivit sursei citate.

Curtea de Conturi cere recuperarea și restituirea banilor

Premiile au variat în anul 2021 între 3.500 lei și 15.000 lei, iar 2024 între 4.000 lei și 40.000 lei.

„La data de 20 iulie 2021, cu doar 7 zile înaintea începerii competiției aferente ciclului olimpic 2016-2020, la nivelul MTS s-a emis un Ordin prin care s-a stabilit componența colectivelor tehnice și atribuțiile acestora, ceea ce conduce la concluzia să personalul premiat nu a contribuit la performanțele sportivilor, având în vedere data emiterii acestui ordin”, se arată în raport.

”Recomandăm dispunerea măsurilor ce se impun pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit și restituirea acestora către ANS”, spune Curtea de Conturi.

