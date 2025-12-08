Un şofer beat şi fără permis și-a abandonat maşina în albia unui râu, încercând să scape de polițiști

Un şofer beat şi fără permis a fost reţinut pentru 24 de ore după ce nu a oprit la semnalele poliţiştilor. Băbatul și-a abandonat maşina în albia unui râu și a încercat să se ascundă într-o pădure. Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare, din judeţul Neamţ, fuseseră sesizaţi că autoturismul condus de acesta se deplasează haotic, punând în pericol mai multe persoane.

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare au fost sesizaţi, sâmbătă, în jurul orei 22.40, că o maşină se deplasează haotic şi pune în pericol mai multe persoane. Agenții s-au deplasat pe strada Calea Romanului, din localitatea Girov, unde au observat un autoturism care se deplasa spre satul Boţeşti.

”Poliţiştii au pornit semnalele acustice şi luminoase, conducătorul auto neconformându-se şi continuându-şi deplasarea pe mai multe străzi spre ieşirea din satul Boţeşti. Ajuns în zona unei balastiere, şi-a continuat deplasarea cu autoturismul, prin albia râului Cracău iar în momentul în care s-a aflat în imposibilitatea de a continua deplasarea, conducătorul auto a ieşit din vehicul, fugind de poliţişti şi abandonând autoturismul”, a transmis IPJ Neamţ.

Şoferul a fost găsit de poliţişti într-o zonă împădurită din Boţeşti.

Poliţiştii au stabilit că bărbatul are 29 de ani şi locuieşte fără forme legale în Girov. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, bărbatul nu are permis de conducere.

El a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru conducere a unui vehicul fără permis şi sub influenţa alcoolului.

