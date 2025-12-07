Trecerile de pietoni vor fi semaforizate sau supraînălțate. Şoferii sunt nemulțumiți

Trecerile de pietoni vor fi semaforizate sau supraînălțate. Şoferii, nemulţumiţi de idee: „Nu e bine deloc”

Toate trecerile de pietoni vor avea semafoare sau vor fi supraînălţate. Guvernul pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe. Autoritățile speră că, astfel, va scădea numărul tragediilor produse pe zebre.

Proiectul de lege propune ca pe toate bulevardele cu două sau mai multe benzi pe sens, trecerile să aibă semafoare cu buton. Iar pe străzile înguste, zebrele să fie supraînălțate, ca șoferii să nu mai treacă în viteză.

Trecerile de pietoni sunt printre punctele negre ale traficului în toate orașele. Indicatoarele sunt uneori ascunse de vegetație, iar masinile parcate limitează mult vizibilitatea. De multe ori, pietonii sunt văzuţi în ultimul moment, iar traversarea poate să fie riscantă.