Radiatoare fierbinți înseamnă o locuință mai caldă! Dar cum faci caloriferul să se încălzească mai repede și să păstreze căldura mai mult timp? Odată cu apropierea iernii și scăderea temperaturilor, cele care nu funcționează corect pot transforma locuința într-un spațiu extrem de rece. Nimeni nu își dorește să îndure frigul în mijlocul iernii, însă vestea bună este că există soluții rapide și eficiente. (sursa:profit.ro).

Specialiștii spun că problemele caloriferelor sunt simple și pot fi rezolvate fără ajutor profesionist. Ei dezvăluie câteva metode ușoare pentru a face caloriferele „mai fierbinți și mai rapide la încălzire”.

Cum faci caloriferul să se încălzească mai repede

1. Curăță și eliberează caloriferele

Experții spun că metoda cea mai rapidă și ieftină pentru a îmbunătăți eficiența caloriferelor este să îndepărtezi orice obiect așezat pe sau sub acestea.

2. Echilibrează sistemul de încălzire

Dacă unele camere rămân constant reci, iar caloriferele se încălzesc greu, este posibil ca sistemul să necesite echilibrare.

3. Îndepărtează praful

La fel ca în cazul dezordinii, praful acumulat pe și în calorifer reduce fluxul de aer și, implicit, eficiența acestuia.

4. Aerisește caloriferele

Un calorifer cald jos și rece sus indică prezența aerului în instalație.

Aerul prins în interior ocupă spațiul destinat apei fierbinți, explică specialiștii.

Aerisiți caloriferul cu cheia specială și veți observa o creștere imediată a temperaturii.

5. Elimină depunerile

Dacă situația este inversă — calorifer cald sus și rece jos — problema este, cel mai probabil, depunerea de nămol. Este vorba despre un amestec de rugină, murdărie și depuneri minerale care se formează în timp și circulă prin instalație.

Depunerile sunt principala cauză a defecțiunilor centralei și accelerează uzura sistemului. De aceea, curățarea țevilor și caloriferelor este esențială la încceput de orice anotimp rece. Dacă ai uitat să faci asta la începutul toamnei, e musai să o faci la începutul iernii.