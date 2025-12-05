Rafinăria Petrobrazi funcţionează iar la capacitate maximă

Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom şi care este conectată la sursa de apă Paltinu, unde au apărut probleme legate de turbiditate, „funcţionează în acest moment la capacitate maximă”, transmit, vineri, autorităţile din judeţul Prahova.

„Rafinăria funcţionează în acest moment la capacitate maximă”, se arată într-un comunicat dat publicităţii vineri după amiază de Consiliul Judeţean Prahova. Documentul citat precizează că „menţinerea operaţiunilor este esenţială”; rafinăria OMV Petrom Brazi fiind cea mai mare din sud-estul Europei, cu capacitate de rafinare care asigură aproximativ 35% din necesarul naţional de carburanţi.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prezent vineri în judeţul Prahova, a declarat că menţinerea în funcţiune a rafinăriei de la Brazi a reprezentat „prioritatea absolută”.

„Prioritatea absolută a fost ca rafinăria să nu se oprească. Ar fi însemnat un risc major pentru stabilitatea energetică a ţării. (…) Situaţia se stabilizează, iar efectele în sectorul energetic au fost evitate”, a spus ministrul Energiei, citat în comunicatul CJ Prahova.

Rafinăria a fost alimentată cu apă din alte surse, fiind creat un bypass pentru a duce apa către unitatea de rafinare considerată de importanţă strategică.

A fost repornită, parțial, și centrala electrică de la Brazi

Vineri dimineaţă a fost pusă în funcţiune, parţial şi centrala electrică de la Brazi, care aparţine OMV Petrom şi care fusese oprită pe 2 decembrie, ca urmare a problemelor în alimentarea cu apă, generate de situaţia de la Paltinu.

O primă turbină pe gaz a fost repornită la ora 7, fiind integrată în sistemul energetic naţional la ora 11.30.

„Debitul de apă necesar proceselor industriale creşte constant, iar echipele tehnice estimează că, în scurt timp, va putea fi repornită şi cea de-a doua turbină”, precizează CJ Prahova.

