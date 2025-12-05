Primărița unei comune, anchetată pentru ilegalități în acordarea ajutoarelor sociale

Primărița comunei teleormănene Olteni, Violeta Cătălina Ionescu, este cercetată penal de DNA pentru două infracțiuni de abuz în serviciu în formă continuată, într-un dosar în care anchetatorii estimează un prejudiciu total de 2,2 milioane de lei. Procurorii au impus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, aplicată începând cu 4 decembrie 2025.

Suspiciuni privind ajutoarele sociale și achiziții controversate

DNA susține că, între 2024 și 2025, primărița ar fi acordat ilegal ajutoare sociale unor persoane apte de muncă, fără a respecta obligațiile legale privind activitățile de interes local. Conform procurorilor, „inculpata Ionescu Violeta Cătălina, în calitate de primar al comunei Olteni, județul Teleorman, nu ar fi îndeplinit atribuțiile prevăzute de lege în domeniul acordării ajutoarelor sociale”, prin faptul că „nu ar fi întocmit anual un plan de acțiuni/lucrări de interes local”, „nu ar fi ținut evidența orelor de muncă efectuate” și „nu ar fi dispus suspendarea acordării ajutorului social” în cazurile prevăzute de lege. În același document se arată că nu ar fi fost dispusă nici încetarea plăților pentru beneficiarii care nu îndeplineau condițiile legale.

Investigatorii notează că aceste încălcări ar fi dus la un prejudiciu de peste 2,2 milioane lei, reprezentând sume achitate „beneficiarilor apți de muncă ce nu și-ar fi îndeplinit obligația de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile”.

O altă parte a dosarului vizează perioada februarie – decembrie 2021, când, potrivit DNA, primărița, „beneficiind de ajutorul inculpatei Dima Adriana-Cornelia”, inspector în cadrul compartimentului buget și achiziții, ar fi cheltuit 403.847 lei pentru achiziții nejustificate, într-o perioadă în care datoriile primăriei depășeau 1,8 milioane lei. Procurorii notează că „achizițiile ar fi fost efectuate în contextul în care, la data de 01 ianuarie 2021, UAT Comuna Olteni avea deja plăți restante (…) valoarea plăților restante crescând la 1.886.644 lei”.

Percheziții și sume impresionante ridicate de anchetatori

Joi, 4 decembrie 2025, anchetatorii au descins în șase locații din Teleorman, trei dintre ele aparținând primăriei. O altă locație verificată a fost sediul unei societăți comerciale din subordinea instituției, restul fiind la domiciliile unor persoane fizice.

Printre acestea s-a aflat și locuința primăriței. Aici, procurorii au găsit „251.860 euro, 90.100 lei și 320 dolari”, sume ridicate în vederea instituirii sechestrului asigurător. Toate mijloacele de probă au fost obținute în baza autorizațiilor date de instanță.

Pe durata controlului judiciar, Ionescu are obligația să se prezinte ori de câte ori este chemată de procurori, să nu părăsească țara fără acord și să nu comunice cu persoanele din dosar. De asemenea, nu își poate exercita funcția de primar, fiind avertizată că, în cazul încălcării obligațiilor, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

Citește și: Un deținut s-a spânzurat de grilajul uşii de la celulă