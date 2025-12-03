ANOFM: Aproape 31.400 de locuri de muncă, disponibile la nivel național și peste 200 în spațiul european

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunţat miercuri că 31.382 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național și 204 în Spațiul Economic European.

În România, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (1.859); manipulant mărfuri (1.732); curier (1.524); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.446); agent de securitate (1.375); ajutor bucătar (989); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (988); lucrător comercial (874); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (828); operator fabricație flux (605); ambalator manual (605).

2.202, destinate persoanelor cu studii superioare

Din cele 31.382 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.202 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; medic în diverse specializări etc.), 6.314 sunt pentru persoane cu studii liceale sau postliceale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; servant pompier; agent servicii client; casier etc.), iar 5.909 sunt dedicate persoanelor cu studii profesionale (operator fabricație flux; sudor; lăcătuș mecanic; ajutor bucătar; fierar betonist etc.).

16.957 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare

Restul de 16.957 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (manipulant mărfuri; agent de securitate; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; curier; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor etc).

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei Eures România, 204 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Norvegia – 158 – pentru: muncitor în producție – industria piscicolă; manager de bucătărie; bucătar; lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete; lucrător fermă bovine; tinichigiu auto; vopsitor auto, în Italia sunt disponibile 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz; în Germania – 11 locuri pentru: fizioterapeut; lucrător în producție – procesare produse din carne; în Danemarca – 10 locuri pentru muncitor la demolări; în Slovenia – 4 locuri de muncă pentru finisor fațade exterioare clădiri.

Alte locuri de muncă sunt disponibile în Suedia – patru locuri pentru electrician și mecanic, în Irlanda – un loc pentru îngrijitor persoane și în Franța – un loc de muncă pentru tehnician reglare mașini circulare de tricotat.

