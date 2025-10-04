Ploile revin duminică noapte

Un ciclon format în Marea Mediterană va aduce, începând de duminică noapte, precipitații importante în toată țara. Ploile vor fi însemnate cantitativ, manifestându-se întâi în sud-vest și apoi traversând România până miercuri.

Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp și vor fi condiții de grindină, în timp ce, în restul teritoriului, fenomene asemănătoare se vor semnala izolat. Temperaturile maxime, apropiate de cele normale pentru această perioadă, se vor încadra între 19 și 26 de grade, iar minimele termice vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade pe litoral. Spre dimineață, local, în nord-vestul și centrul țării este posibilă formarea de ceață.

Marți, regimul ploilor se va reduce și vremea va evolua spre o situație mai liniștită, rămânând totuși, sub aspect termic, sub media perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și averse slabe și posibile descărcări electrice pe arii restrânse în regiunile sud-vestice și la munte, iar în rest doar izolat. Dimineața și noaptea, în nord și în centru, în special în zonele depresionare, local se va semnala ceață.

