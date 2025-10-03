Șefa secției ATI și epidemiologul-șef de la spitalul de copii din Iași, demise după ce ministerul a constatat că ajunseseră ilegal în funcții

Oana Puiu, șefa secției ATI de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, și Carmen Popescu, epidemiologul-șef al spitalului, au fost demise vineri din funcție, a anunțat managerul interimar Radu Constantin Luca, potrivit News.ro.

Oana Puiu, șefa interimară a Secției de Anestezie – Terapie Intensivă, și Carmen Popescu, epidemiologul-șef al spitalului, sunt cei doi oameni cheie care ar fi trebuit să gestioneze focarul de infecție de la spitalul din Iași.

Ele au ajuns însă în aceste funcții fără să respecte legea, potrivit concluziilor preliminare ale controlului efectuat de Corpul de Control al ministrului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat la spitalul din Iași.

Oana Puiu este medic primar de anestezie și terapie intensivă. Ea a fost numită în funcția de medic-șef interimar al Secției Clinice ATI a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași „cu nerespectarea prevederilor art. 185, alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”, arată raportul comun de control al Corpului de Control al ministrului Sănătății și Inspecției Sanitare de Stat, document consultat de HotNews.

Conform legii, fiind vorba despre un spital clinic, medicul Oana Puiu ar fi trebuit să fie cadru universitar pentru a putea ocupa funcția de șef de secție.

În ceea ce o privește pe Carmen Popescu, epidemiolog-șef, aceasta a ajuns la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași prin transfer de la lnstitutul de Psihiatrie „Socola”, în anul 2023.

Ea a fost numită epidemiolog-șef (medic coordonator la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale) printr-o decizie a managerului spitalului, imediat după transfer.

Corpul de control al ministrului a venit la spital după ce șapte copii cu vârsta sub un an au murit în ultimele săptămâni

Echipele de control trimise de ministrul Alexandru Rogobete la spitalul din Iași au constatat însă că „nu au fost prezentate documente privind susținerea vreunui examen în baza căruia doamna dr. Popescu Carmen a fost promovată în funcția de medic coordonator la Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii”.

Șapte copii cu vârsta sub un an, care au fost internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” și s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, au murit în ultimele săptămâni. Copiii sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.

