Români cercetați pentru evaziune și spălare de bani de milioane de euro, în Germania. Autoritățile germane au confiscat joi un Ferrari în valoare de 200.000 de euro, aflat într-o parcare subterană din Leipzig. Această intervenție neobișnuită face parte dintr-un dosar de evaziune fiscală care vizează trei cetățeni români.

Tribunalul din Darmstadt a emis un ordin de sechestru pe bunurile celor trei suspecți. Asta înseamnă că banii și bunurile acestora au fost „înghețate” pentru a asigura executarea unei eventuale pedepse. Vânzarea Ferrari-ului deținut de unul dintre români, planificată în Leipzig, ar fi fost, așadar, o încălcare clară a acestui ordin, scrie Bild.

În timpul confiscării, în jurul orei 14:00, au fost identificați și un bărbat de 47 de ani și o femeie de 44 de ani, ambii din România. După ce au fost audiați de poliție, aceștia au fost lăsați să plece. Conform informațiilor obținute de Bild, se presupune că aceștia acționau ca intermediari sau paravane.

Românii făceau parte dintr-o structură de clan extinsă

Cei trei români ar face parte dintr-o structură de clan extinsă. Purtătorul de cuvânt al Parchetului General din Frankfurt, Georg Ungefuk, a declarat: „Acest dosar complex vizează proceduri penale și investigații împotriva a peste 60 de membri ai mai multor familii extinse interconectate, suspectați de infracțiuni de fraudă și evaziune fiscală legate de comerțul cu vehicule, fals în acte, fraudarea sistemului de asistență socială și spălare de bani.”

Potrivit informațiilor BILD, aceste clanuri provin din regiunea Rin-Main. În cazul Ferrari-ului este investigat un român de 46 de ani din Frankfurt.

Au fost confiscate bunuri în valoare de peste 3,4 milioane de euro

Acesta este cercetat pentru suspiciunea de evaziune fiscală în grup organizat și cu caracter comercial, în legătură cu comerțul de mașini de lux, atât în Germania, cât și în străinătate. Ceilalți doi suspecți ar fi făcut parte din aceeași structură infracțională.

Infractorii ar încerca în prezent să își desfășoare activitățile în alte landuri federale, pentru a-și ascunde urmele. Până acum, au fost confiscate bunuri în valoare de peste 3,4 milioane de euro, printre care imobile, bani cash și bijuterii.

Împotriva a 43 de persoane au fost deja formulate acte de acuzare sau cereri de emitere a unor ordonanțe penale. 24 de persoane au fost condamnate – unele definitiv – la pedepse cu amendă sau cu închisoare de până la cinci ani și nouă luni.

