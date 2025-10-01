Nicușor Dan prezintă date despre anularea alegerilor din România, la Consiliul European

Astfel, la 13.00, ora României, începe Reuniunea informală a şefilor de stat sau de Guvern din Uniunea Europeană, la Palatul Christiansborg, Copenhaga, Regatul Danemarcei.

Şeful statului participă, de la ora 20.00, la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei şi Majestatea Sa Regina Maria în onoarea liderilor participanţi la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

Joi, 2 octombrie, de la 11.00, ora României, Nicuşor Dan participă la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene. Pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene.

Nicuşor Dan va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa

La reuniunea Comunităţii Politice Europene, Nicuşor Dan va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa şi aspectele legate de rezilienţă. În marja acestor reuniuni, şeful statului va avea o serie de întrevederi bilaterale.

Șeful statului a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul procurorului general, prezentat recent şi o să se ducă mâine (miercuri, 1 octombrie – n.r.) la Copenhaga, să-i informeze pe partenerii noştri despre conţinutul acestuia.

Nicușor Dan a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.

Președintele Nicușor Dan a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles

Pe 26 iunie, președintele Nicușor Dan a participat la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. El a avut atunci și o întrevedere cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șeful statului a punctat subiectele principale discutate joi, de la sprijinul pentru Ucraina și consolidarea apărării, la problemele economice stringente care vizează România, cum ar fi deficitul bugetar și PNRR.

De asemenea, pe 3 septembrie, Nicușor Dan l-a primit,la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European António Costa. Șeful statului a spus atunci că au avut discuţii despre strategia UE la Marea Neagră, despre războiul hibrid, solidaritatea europeană şi mecanismul SAFE, dar şi procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl susţine, în special pentru Republica Moldova.

