Anunțul Ambasadei SUA la București, după ce guvernul american a intrat în blocaj

Ambasada SUA la Bucureşti anunţă, în contextul suspendării serviciilor guvernului SUA după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale, că serviciile pentru paşapoarte şi vize la Ambasadele şi consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate, în măsura posibilităţilor.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă”, anunţă Ambasada SUA la Bucureşti p0e pagina sa de Facebook.

În prezent, serviciile pentru paşapoarte şi vize la Ambasadele şi Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităţilor.

”Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informaţii cu privire la serviciile şi operaţiunile curente, vizitaţi travel.state.gov”, subliniază reprezentanţa diplomatică.

Serviciile guvernului SUA sunt suspendate de miercuri

Serviciile guvernului SUA sunt suspendate de miercuri, după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale. Sute de mii de angajaţi federali consideraţi a nu fi esenţiali pentru protejarea persoanelor şi a proprietăţilor vor fi trimişi, astfel, acasă.

Biroul pentru buget al Congresului estimează că aproximativ 750.000 de funcţionari vor fi suspendaţi temporar, cu salarii amânate. Traficul aerian ar putea fi afectat, iar plata multor ajutoare sociale ar putea fi puternic perturbată.

Donald Trump a ameninţat că va concedia mai mulţi angajaţi federali

Însă „shutdown-ul” iminent va fi diferit de închiderile guvernamentale din trecut, deoarece Donald Trump a ameninţat că va concedia mai mulţi angajaţi federali, dacă legislatorii nu vor adopta o lege pentru a evita blocajul. Administraţia sa nu a precizat ce reduceri se vor face.

