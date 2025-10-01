7.000 de lei amendă pentru un bărbat care a tras cu un pistol cu bile într-un căţel

Un bărbat din municipiul Constanţa a fost amendat, miercuri, cu 7.000 de lei, după ce a folosit ilegal un pistol cu bile ca să tragă de mai multe ori către într-un căţel de talie mică aflat pe stradă.

Un video care suprinde un bărbat, aflat pe stradă cu un căţel purtat în lesă, şi care trage cu un pistol către un câine de talie mică care se apropiase de animalul său, a fost postat miercuri pe o reţea de socializare.

Lucrătorii Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu s-au autosesizat şi au făcut verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

„Astfel, s-a constatat faptul că arma era un pistol de tip airsoft, cu bile, nesupusă autorizării, aceasta fiind utilizată de către un bărbat, care a efectuat de mai multe ori trageri către un câine aflat liber pe drumul public, care nu manifesta un comportament agresiv. De asemenea, în urma controlului efectuat de către ofiţerul specialist – medic veterinar – asupra exemplarului canin nu au fost identificate leziuni sau traumatisme la nivelul capului, trunchiului sau membrelor”, a transmis IPJ Constanţa.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu suma totală de 7.000 de lei: 5.000 de lei pentru portul, folosirea şi transportul armelor de agrement fără respectarea condiţiilor legale şi 2.000 de lei, în baza OUG 55/2002, pentru că a produs câinelui o suferinţă nejustificată.

Totodată, bărbatului i-a fost confiscat pistolul de tip airsoft.

