Rapoartele de activitate ale SRI stau de patru ani la sertar, deși conțin informări importante despre legăturile mișcării suveraniste cu Rusia

Rapoartele anuale ale Serviciului Român de Informații nu au mai fost votate în plenul Parlamentului, de patru ani, deși au fost transmise și aprobate în Comisia de control. Ultimul raport al Comisiei de control privind activitatea SRI, aprobat de plenul Parlamentului, se referă la anul 2020. Fostul președinte al Comisiei SRI, Ioan Chirteș, a declarat pentru HotNews că în aceste rapoarte se regăsesc informări despre legătura mișcării suveraniste cu „factori externi, în special Rusia”.

Serviciul Român de Informații a trimis anual raportul de activitate, dar conducerea Parlamentului nu l-a prezentat plenului pentru adoptare.

Ultimul vot dat în plenul reunit a avut loc în octombrie 2023 și a vizat raportul privind activitatea SRI din 2020. Toate rapoartele SRI din 2021, 2022, 2023 și 2024 au un caracter secret din cauza faptului că ele nu au ajuns, până acum, în plenul Parlamentului.

Citeşte articolul integral pe hotnews.ro