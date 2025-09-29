Şoferul unei ambulanţe, înjunghiat de un pacient pe care îl ducea la psihiatrie

Un bărbat care, aparent, suferă de boli psihice şi care a făcut scandal la un hotel din Baia Mare a fost preluat de o ambulanţă pentru a fi transportat, însoţit de un echipaj al poliţiei, la un spital de psihiatrie din Sighetu Marmaţiei. Pe drum, bărbatul l-a atacat cu un cuţit pe şoferul ambulanţei. Poliţia Maramureş a deschis o anchetă internă pentru a se stabili dacă poliţiştii au procedat corespunzător când l-au lăsat pe bărbat în ambulanţă fără a fi imobilizat corespunzător.

Poliţiştii au intervenit la acest caz duminică, după ce reprezentanţii unui hotel situat pe strada Dura din municipiul Baia Mare au cerut sprijinul autorităţilor pe motiv că un client face scandal. Bărbatul, cazat acolo, a fumat în cameră, deşi nu este permis acest lucru. Când angajaţii hotelului i-au spus că nu are voie să fumeze, a devenit violent. Personalul hotelului a sunat la 112.

„La faţa locului s-a deplasat echipajul de ordine şi siguranţă publică care a identificat un bărbat de 57 de ani. Întrucât cel în cauză avea un comportament din care rezultau indicii de afecţiune psihică, a fost solicitată prezenţa unui echipaj al ambulanţei pentru transportarea acestuia la o unitate medicală de specialitate, transportul fiind efectuat fără a se folosi mijloace de contenţionare. Echipajul de poliţie a însoţit ambulanţa pe timpul transportului în mijloc de deplasare propriu”, au informat, luni, reprezentanţii Poliţiei Maramureş.

A atacat şoferul ambulanţei cu un cuţit

Ambulanţa a pornit, însoţită de echipajul de poliţie, către Sighetu Marmaţiei, pentru a-l duce pe bărbat la un control medical la spitalul de psihiatrie din acest oraş. Cu puţin timp înainte de a ajunge la destinaţie, pacientul a aprins o ţigară în ambulanţă, iar când şoferul i-a cerut să o stingă, pacientul l-a atacat cu un cuţit.

Ca urmare a leziunilor suferite, şoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma examinării medico-legale, cercetările au fost declinate Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, fiind continuate pentru documentarea activităţii infracţionale şi dispunerea măsurilor legale.

Conducerea IPJ Maramureş a dispus efectuarea de verificări cu privire la modul de intervenţie al poliţiştilor, prin Compartimentul Control Intern.

