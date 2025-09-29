Doi răniţi după ce un autoturism a fost lovit de tren

Doi bărbaţi au fost răniţi după ce un autoturism în care se aflau patru persoane a fost lovit, luni dimineaţă, de un tren, în localitatea vasluiană Băceşti.

„În această dimineață, 29 septembrie, ora 04.21, Serviciul Rutier Vaslui a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Național 15D, în localitatea/comuna Băcești, județul Vaslui, la o trecere la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere, semnalizată cu indicatoare rutiere.

În urma primelor cercetări efectuate, polițiștii au stabilit că, un autoturism condus de către un bărbat, de 25 de ani, din comuna Coștuleni, județul Iași, care circula dinspre Negrești către Roman, ar fi pătruns în gabaritul căii ferate și a fost surprins și acroșat de trenul Regio Călători 11441 [care circula pe relația Dagâța (IS) – Buhăești (VS)].

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a trei persoane din autoturism, șoferul și doi pasageri (de 43, respectiv 28 de ani), ambii din comuna Rebricea, județul Vaslui“, a transmis ISU Neamţ.

Două dintre victime au fost transportate la SJU Vaslui pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul autoturismului și mecanicul de locomotivă, bărbat de 58 de ani, din comuna Doljești, județul Neamț, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele înregistrate fiind negative.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.

