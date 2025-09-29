Pilotul rănit în accidentul aviatic de la Iași va fi transferat la un spital din străinătate. Medicii i-au amputat ambele picioare

Marian Jan Chiriţa, pilotul rănit grav sâmbătă, după ce avionul pe care îl pilota s-a prăbuşit în zona unei unităţi militare ieşene, se află în stare critică în Spitalul ”Sfântul Spiridon” din Iaşi. El este intubat, ventilat mecanic şi are arsuri pe aproximativ 35 la sută din suprafaţa corpului.

„Se fac intervenţii de chirurgie plastică şi se va solicita transfer într-un centru din Europa. Până atunci se va efectua tratament de terapie intensivă”, a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.

Medicii i-au amputat pilotului ambele picioare, intervenţia având loc la spital. Aceştia au precizat că au luat decizia pentru a-i salva viaţa.

Celălalt pacient rănit în accidentul de avion este internat în acelaşi spital, având o stare stabilă din punct de vedere hemodinamic şi respirator.

Pilotul avea multe ore de zbor la activ

Avionul s-a prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi, fiind pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful Comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi.

Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul.

Avionul îi aparţinea lui Marian Jan Chiriţa, iar apropiaţii săi afirmă că este un pilot cu experienţă, având multe ore de zbor la activ. De asemenea, avionul ar fi fost într-o stare foarte bună, mai afirmă apropiaţii acestuia.

Cel de-al doilea bărbat rănit grav în accidentul aviatic este polițist și se află internat la același spital din Iași, starea acestuia fiind stabilă.

Potrivit ultimelor informații, aparatul de zbor a luat foc imediat după explozia care a avut loc la impactul cu solul.

