Care sunt deputații ce au chiulit cel mai des de la şedinţele parlamentului în luna iunie

Nouă deputați au bifat, doar în luna iunie, nu mai puțin de 26 de absențe nemotivate. În fruntea listei se află fostul premier Victor Ponta, cu 11 chiuluri într-o singură lună. De la începutul anului, 76 de deputați au lipsit măcar o dată de la ședințe, adunând în total 216 absențe, informează Observatornews.

Fostul premier Victor Ponta, campion la absenţe

Datele transmise de camera Camera Deputaților recent arată că, în luna iunie, nouă deputați au lipsit nemotivat de la cel puțin o ședință a Parlamentului și au adunat 26 de absențe în total.

Deputații Cozma Adrian (PNL) și Gheorghe Daniel (PNL), dar și Călin Groza, Ionescu Monica și Simu Aurora Tașica, foști parlamentari POT, în prezent neafiliați, au înregistrat câte o absență. Pe listă urmează liberalul Popa Alexandru, cu două absențe, social-democratul Vulpescu Ionuț cu trei și fosta deputată AUR Neacșu Andreea Firuța, cu cinci absențe.

În fruntea clasamentului se află fostul premier Victor Ponta, ales pe listele PSD, cu nu mai puțin de 11 absențe. De altfel, el este campionul absenteismului în Parlament, dacă ne raportăm la numărul de ședințe de la care a lipsit de la începutul anului și până acum.

Cum arată situația absențelor de la începutul anului

Potrivit datelor oficiale transmise de Camera Deputaților, până la finalul lunii februarie, de la lucrările Parlamentului absentaseră deja nemotivat 14 deputați.

Liberalul Alexandru Popa era pe primul loc, cu patru zile de absență. Clasamentul era continuat de deputatul Robert Sighiartău (PNL), Grosaru Ioana (minorități) și Victor Ponta (ales pe listele PSD). Până în vară, numărul absențelor a continuat să crească. Potrivit unei analize Hotnews.ro, până la finalul lunii mai se adunaseră deja 190 de absențe de la 67 de deputați. Victor Ponta deținea recordul – 29 de absențe nemotivate.

Având în vedere și noile date pentru luna iunie, în total 76 de deputați au „chiulit” de la cel puțin o ședință în prima jumătate a acestui an, fiind vorba, în total, de 216 absențe.

Sancțiuni mai dure pentru parlamentarii care lipsesc nemotivat

La începutul anului, Camera Deputaților a înăsprit sancțiunile pentru deputații care nu participă la ședințele de plen și cele din comisii. Potrivit noului regulament, acestora li se reține 5% din indemnizaţia brută pentru fiecare zi în care absentează.

