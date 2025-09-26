19 C
Craiova
vineri, 26 septembrie, 2025
Știri de ultima orăActualitate(VIDEO) Râmnicu Vâlcea: A ars deșeuri în cartierul Morilor și a luat amendă 3000 de lei

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

O coloană densă de fum a fost observată, ieri, în zona de vest a municipiului Râmnicu Vâlcea. Mai multe echipaje ale Poliției Locale s-au deplasat în cartierul Morilor.

S-a constatat că fumul provenea de la arderea unor resturi menajere și vegetale într-o gospodărie de pe strada Jiului. Proprietara, care a inițiat focul, a realizat pericolul de extindere la casele din jur și a încercat să stingă flăcările.

Polițiștii locali au aplicat acesteia o amendă contravențională de 3.000 lei, conform Legii și i-au atras atenția să nu mai repete fapta.

