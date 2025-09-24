(VIDEO) ONU: Un mecanism de siguranță a cauzat oprirea scării rulante folosite de Donald Trump

O scară rulantă utilizată de președintele SUA, Donald Trump, și de Prima Doamnă, Melania Trump, s-a oprit brusc marți dimineață la sediul Națiunilor Unite din New York. Incidentul, care a atras imediat atenția mass-mediei și a Casei Albe, a fost pus pe seama unui mecanism de siguranță declanșat accidental, a anunțat ONU.

Potrivit purtătorului de cuvânt al secretarului general António Guterres, Stephane Dujarric, scara rulantă s-a blocat în jurul orei 09:50, chiar în momentul în care președintele și Prima Doamnă începeau să urce.

Un videograf al ONU, care mergea cu spatele pe scară pentru a filma sosirea cuplului prezidențial, „ar fi putut declanșa din greșeală funcția de siguranță” atunci când a ajuns în vârf, a explicat Dujarric. O verificare tehnică a arătat că mecanismul de protecție de pe treapta tip „pieptene” a scării rulante a fost activat, ceea ce a dus la oprirea automată a acesteia.

Reacțiile

Donald Trump a glumit despre incident în timpul discursului său în fața Adunării Generale a ONU: „Dacă Prima Doamnă nu ar fi fost în formă maximă, ar fi căzut.”

Casa Albă a tratat însă situația cu mai multă seriozitate. Secretarul de presă, Karoline Leavitt, a scris pe platforma X că dacă cineva a oprit intenționat scara rulantă „trebuie concediat și investigat imediat”. Până în prezent, Casa Albă nu a comentat concluziile preliminare ale ONU privind un posibil accident tehnic.

Probleme suplimentare

Incidentul nu a fost singurul obstacol tehnic întâmpinat de președinte. La începutul discursului său, Trump s-a confruntat cu dificultăți legate de teleprompter, care nu funcționa corespunzător. „Pot spune doar că oricine operează acest teleprompter are probleme mari”, a spus liderul american.

Un oficial ONU a precizat ulterior pentru BBC că sistemul teleprompterului era gestionat direct de echipa Casei Albe, care a adus propriile laptopuri pentru a controla viteza textului președintelui.

