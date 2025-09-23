Nicuşor Dan a convocat şedinţa CSAT pe tema securităţii spaţiului aerian

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Aceasta va avea loc la Palatul Cotroceni, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Pe agenda reuniunii se află:

stabilirea obiectivelor ce necesită măsuri de protecţie împotriva ameninţărilor generate de sistemele de aeronave fără pilot la bord,

definirea cerinţelor tehnice generale pentru echipamentele şi sistemele necesare implementării acestor măsuri.

De asemenea, CSAT va decide persoanele abilitate să ordone sau să aprobe executarea unor acţiuni împotriva aeronavelor şi vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional, precum şi procedura de informare privind măsurile întreprinse pentru controlul acestuia.

În cadrul şedinţei vor fi discutate şi alte subiecte de actualitate din domeniul securităţii naţionale.

