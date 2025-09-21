25.1 C
Trump și Vance participă la ceremonia în memoria lui Charlie Kirk

Trump și Vance participă la ceremonia în memoria lui Charlie Kirk

De Valentin TUDOR

Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat pe 10 septembrie, fiind împuşcat în gât în timp ce modera o dezbatere pe un campus universitar din Utah, în vestul ţării, un dramă care a reaprins profundele diviziuni politice americane.

Presupusul său ucigaş, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, şi-a explicat gestul în faţa apropiaţilor prin „ura” pe care, potrivit lui, Charlie Kirk o transmitea, au dezvăluit autorităţile locale.

Figură a dreptei MAGA („Make America Great Again”), Charlie Kirk îşi folosea milioanele de abonaţi de pe reţelele sociale şi intervenţiile sale în universităţi pentru a-l apăra pe Donald Trump şi a-şi difuza ideile naţionaliste, creştine şi tradiţionaliste în rândul tinerilor.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

