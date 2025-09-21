Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul Palestina. Cum a reacționat Israel

Marea Britanie a anunțat duminică recunoașterea oficială a statului Palestina, după ce Israelul nu a îndeplinit condițiile stabilite anterior, între care o încetare a focului în războiul din Gaza, care durează de aproape doi ani. Decizia, cu o puternică încărcătură simbolică, aliniează Londra cu cele peste 140 de state care au făcut deja acest pas, notează Reuters.

Canada și Australia au recunoscut, de asemenea, statul Palestina duminică, înaintea Marii Britanii, iar alte țări sunt așteptate să facă acest pas în cursul acestei săptămâni, la Adunarea Generală a ONU de la New York.

„Astăzi, pentru a readuce speranța păcii între palestinieni și israelieni și a soluției celor două state, Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina”, a declarat premierul Keir Starmer pe X.

Gestul riscă să irite Israelul și principalul său aliat, Statele Unite, și are o semnificație specială având în vedere rolul Marii Britanii în crearea statului Israel după cel de-Al Doilea Război Mondial și relația de aliat apropiat pe care Londra a avut-o de-a lungul deceniilor.

Într-o decizie care l-a pus pe Keir Starmer în contradicție cu președintele american Donald Trump, Marea Britanie a transmis Israelului, în iulie, un ultimatum: va recunoaște statul Palestina dacă Israelul nu va lua măsuri pentru a pune capăt „situației îngrozitoare” din Gaza.

Netanyahu: „Ar servi drept recompensă absurdă pentru terorism”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminică, că supraviețuirea Israelului este pusă în pericol de crearea unui stat palestinian și a promis că se va opune eforturilor de acest gen la ONU în săptămâna care urmează, transmite AFP.

„Va trebui să luptăm, atât la ONU, cât și în toate celelalte arene, împotriva propagandei false îndreptate către noi și împotriva apelurilor pentru un stat palestinian, care ne-ar pune în pericol existența și ar servi drept recompensă absurdă pentru terorism”, a declarat Netanyahu, duminică, într-o întâlnire cu cabinetul său.