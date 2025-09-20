Estonia a declanşat articolul 4 din Tratatul NATO după ce avioane militare ruseşti i-au încălcat spaţiul aerian 

Trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns vineri în spaţiul aerian al Estoniei, o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico persoane familiarizate cu incursiunea. Incidentul a fost confirmat de Ministerul de Externe al Estoniei, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei, potrivit CNN. Estonia a declanşat articolul 4 al Tratatului NATO, ceea ce înseamnă că aliaţii sunt chemaţi la consultări, pentru a doua oară într-o săptămână, după ce şi Polonia a făcut-o săptămâna trecută. La câteva ore după incidentul din Estonia, poliţiştii de frontieră polonezi au anunţat că două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, informează News.ro.

Avioanele MiG-31 au pătruns aproximativ cinci mile marine în teritoriul Estoniei şi s-au îndreptat spre capitala Tallinn, potrivit unor persoane informate cu privire la situaţie.

Avioanele au survolat zona timp de aproximativ 12 minute, înainte ca NATO să trimită avioane italiene F-35 pentru a le respinge.

„Rusia a încălcat deja de patru ori spaţiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce este în sine inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spaţiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna.

„Testarea din ce în ce mai extinsă a limitelor şi agresivitatea crescândă a Rusiei trebuie să fie întâmpinate cu o creştere rapidă a presiunii politice şi economice.”

Incidentul de vineri survine după ce drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Poloniei şi al României în această lună, determinând aliaţii NATO să se angajeze să întărească apărarea flancului estic al alianţei.

Tot vineri, două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de securitate a unei platforme de foraj din Marea Baltică

Vineri seară, două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri poliţiştii de frontieră polonezi, adăugând că forţele armate poloneze şi alte servicii au fost informate, relatează AFP.

„Două avioane de vânătoare ruseşti au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic, în Marea Baltică. Zona de securitate a platformei a fost încălcată”, au scris poliţiştii de frontieră polonezi pe X.

