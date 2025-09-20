Donald Trump: Încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ar putea cauza „mari probleme”

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ar putea cauza „mari probleme”. În cadrul unei declaraţii făcute în Biroul Oval, preşedintele SUA a afirmat că „va analiza” rapoartele cu privire la acest incident, relatează SkyNews, citată de News.ro.

„Vor să mă informeze în scurt timp, aşa că vă voi comunica detalii în seara aceasta sau mâine”, le-a spus el jurnaliştilor.

Întrebat despre părerea sa cu privire la această situaţie, Trump a răspuns: „Ei bine, nu îmi place. Nu îmi place când se întâmplă astfel de lucruri. Ar putea fi o problemă gravă”.

Trei avioane de vânătoare ruseşti au intrat fără permisiune în spaţiul aerian estonian

Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat vineri fără permisiune în spaţiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei şi au rămas acolo timp de 12 minute. Avioane de vânătoare italiene F-35 staţionate în Estonia în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry (Santinela Estică), alături de avioane suedeze şi finlandeze, au răspuns la intruziune, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să fugă”, după cum a declarat prim-ministrul estonian Krisen Michal. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat răspunsul alianţei ca fiind „rapid şi decisiv”.

Estonia a solicitat consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO în urma acestei încălcări „total inacceptabile”, a anunţat premierul Michal.

Consiliul Nord-Atlantic se va reuni la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta incidentul în detaliu, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart.

Ce prevede Articolul 4 din Tratatul NATO

Articolul 4 din Tratatul NATO prevede că orice ţară membră poate aduce în mod oficial o problemă în atenţia Consiliului, principalul organism decizional al alianţei, care se reuneşte şi discută paşii următori atunci când integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea ţării membre sunt ameninţate.

Polonia a declanşat o astfel de consultare după ce mai multe drone ruseşti au intrat în spaţiul său aerian săptămâna trecută.

Câteva ore mai târziu după incidentul din Estonia, poliţia de frontieră poloneză a raportat că două avioane de vânătoare ruseşti au efectuat un „zbor la joasă altitudine” peste o platformă petrolieră din Marea Baltică, deţinută de compania petrolieră poloneză Petrobaltic. „Serviciile de securitate poloneze monitorizează constant situaţia”, a declarat poliţia de frontieră.

Sunt cele mai recente cazuri în care ţările membre NATO au raportat încălcări ale spaţiului aerian de către avioane şi drone ruseşti în ultimele zile.

Drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez și pe cel românesc

Miercurea trecută, avioane de vânătoare NATO au doborât mai multe drone ruseşti care au încălcat spaţiul aerian polonez în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine. A fost prima dată când NATO a deschis focul de la începutul războiului din Ucraina. Alianţa militară a criticat Moscova pentru comportamentul „absolut periculos”.

Duminică, spaţiul aerian al României a fost încălcat de o dronă rusă, determinând Bucureştiul să trimită avioane de vânătoare. Cele două avioane F-16 au fost aproape să doboare drona, dar piloţii au decis să nu deschidă focul după ce au evaluat riscurile colaterale.

