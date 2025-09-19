Germanii ar putea lucra 12 ore pe zi. Guvernul vrea să modifice Legea timpului de muncă

Guvernul Germaniei vrea să modifice semnificativ Legea timpului de muncă, astfel încât ziua de lucru să aibă 12 ore. Asta ar face posibil ca angajații să aibă program redus joi sau vineri.

Coaliția CDU/CSU și SPD vrea să înlocuiască actuala regulă a timpului maxim de lucru zilnic (în prezent 8 ore, cu unele excepții) cu o limită săptămânală. Propunerea este ca media să nu depășească 48 de ore pe săptămână. În consecință, unele zile de lucru ar putea fi considerabil mai lungi – chiar și peste 12 ore, potrivit unui studiu al Institutului Hugo Sinzheimer (HSI), conform antena3.ro.

Principiul compensării

Esența reformei este principiul compensării: orele suplimentare lucrate într-o zi ar urma să fie echilibrate prin program redus în alte zile.

Angajații ar putea avea mai mult timp liber pentru familie sau odihnă, în funcție de cât de mult au lucrat în timpul săptămânii. Guvernul mizează pe faptul că această flexibilitate va sprijini mai ales părinții, persoanele care au în îngrijire membri de familie sau angajații mai în vârstă și va contribui la atenuarea crizei de personal.

Reforma nu este încă adoptată

Reforma nu este încă adoptată, detaliile fiind încă în discuție. Totuși, este clar că noile prevederi ar putea reprezenta un avantaj pentru firme, dacă acestea se pregătesc din timp și își adaptează modelele de programare a muncii, respectând totodată drepturile și nevoile angajaților.

