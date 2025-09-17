(VIDEO) Tyler Robinson, acuzat oficial de crimă pentru asasinarea lui Charlie Kirk. Procurorii solicită pedeapsa cu moartea

Justiția americană a formulat oficial o acuzație de crimă împotriva lui Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a asasinat pe cunoscutul activist conservator Charlie Kirk. Procurorii din statul Utah au anunțat marți că vor cere pedeapsa capitală, având în vedere gravitatea faptei și dovezile deja strânse în dosar.

Dovezi cheie: mărturisiri, mesaj text și probe ADN

Potrivit procurorului comitatului Utah, Jeff Gray, ancheta a stabilit că Robinson a planificat atacul cu peste o săptămână înainte de comiterea faptei. Acesta i-ar fi transmis partenerei sale un mesaj text, în care mărturisea intenția de a-l ucide pe Charlie Kirk, spunând: „M-am săturat de ura lui. Unele uri nu pot fi negociate.”

În plus, sub tastatura calculatorului său, Robinson ar fi lăsat un bilet scris de mână, în care nota: „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o să profit de ea.”

Procurorii au mai dezvăluit că ADN-ul lui Robinson a fost identificat pe trăgaciul puștii folosite în asasinat – o armă cu acțiune manuală. Toate aceste elemente au fost prezentate în fața instanței, consolidând acuzația de crimă cu premeditare.

Asasinatul: detalii din ziua atacului

Incidentul a avut loc pe 10 septembrie 2025, în timp ce Charlie Kirk se afla la Universitatea Utah Valley (UVU), în orașul Orem, unde discuta cu studenți. Kirk a fost împușcat în gât, mortal, dintr-o poziție aflată pe acoperișul unei clădiri din apropiere, la aproximativ 64 km sud de Salt Lake City.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, era cunoscut în SUA pentru activitatea sa în cadrul mișcării conservatoare, fiind fondatorul organizației Turning Point USA. El a avut un rol activ în susținerea lui Donald Trump în campania din 2024.

Apariție scurtă în instanță

Tyler Robinson a apărut marți în fața unui judecător, prin videoconferință din închisoare. Nu a făcut nicio declarație, dar a ascultat acuzațiile, iar instanța a anunțat că va numi un avocat din oficiu pentru apărare. Până la această oră, familia lui Robinson a refuzat să comenteze public situația.

A fost un atac motivat politic?

Ancheta nu a stabilit încă un motiv clar, dar procurorul Gray a declarat că este analizată și posibilitatea unei motivații ideologice, având în vedere criticile publice frecvente ale lui Charlie Kirk la adresa comunității LGBTQ+.

„Uciderea lui Charlie Kirk este o tragedie americană”, a declarat Jeff Gray, subliniind impactul pe care acest act îl are asupra societății americane, potrivit AP News.

