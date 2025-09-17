Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în perioada 19–21 septembrie 2025, la Mănăstirea Tismana, județul Gorj, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana, un moment de profundă importanță duhovnicească pentru credincioșii ortodocși din întreaga țară.

Un eveniment de amploare, cu participare națională

Slujba de proclamare a canonizării va fi precedată de manifestări spirituale și culturale de anvergură. La eveniment vor participa ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, stareți și starețe din țară, preoți, teologi, reprezentanți ai autorităților locale și centrale, dar și mii de pelerini, care vor veni la Tismana pentru a aduce cinstire noului sfânt mucenic, cunoscut pentru mărturisirea credinței în perioada regimului comunist.

Programul complet al manifestărilor

Vineri, 19 septembrie 2025

12:00 – Deschiderea oficială a Simpozionului Național : Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă, cu participarea unor personalități din mediul academic și teologic.

– Deschiderea oficială a : Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă, cu participarea unor personalități din mediul academic și teologic. Lansări de carte dedicate vieții și martiriului Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana.

Sâmbătă, 20 septembrie 2025

09:00 – 14:00 – Continuarea lucrărilor simpozionului și prezentarea concluziilor.

– Continuarea lucrărilor simpozionului și prezentarea concluziilor. 19:00 – Slujba de Priveghere în cinstea Sfântului, în prezența pelerinilor și a soborului de slujitori.

Duminică, 21 septembrie 2025

09:00 – Sfânta Liturghie Arhierească în altarul de vară al mănăstirii, oficiată de un sobor de arhierei, preoți și diaconi .

– în altarul de vară al mănăstirii, oficiată de un sobor de . 12:00 – Ceremonialul proclamării canonizării Sfântului Gherasim de la Tismana.

– Sfântului Gherasim de la Tismana. 12:20 – Festivitatea de mulțumire și premierea binefăcătorilor care au sprijinit organizarea evenimentului și promovarea cultului noului sfânt.

Eveniment transmis în direct

Pentru credincioșii care nu vor putea fi prezenți fizic la Tismana, întreaga manifestare religioasă de duminică, 21 septembrie, începând cu ora 09:00, va fi transmisă în direct de Trinitas TV și Radio TRINITAS. Astfel, publicul larg va putea trăi duhovnicește acest moment de mare încărcătură spirituală, simbol al biruinței credinței și al memoriei jertfelnice.

Sfântul Gherasim de la Tismana, cunoscut și pentru suferințele îndurate în închisorile comuniste, devine astfel un nou model de credință, smerenie și rezistență duhovnicească, fiind înscris oficial în rândul sfinților Bisericii Ortodoxe Române.

