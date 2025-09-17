24 C
Craiova
miercuri, 17 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitatePreşedintele a aprobat prezența unor aeronave de realimentare și supraveghere ale SUA în România

Preşedintele a aprobat prezența unor aeronave de realimentare și supraveghere ale SUA în România

De Magda Dragu
Preşedintele a aprobat prezența unor aeronave de realimentare și supraveghere ale SUA în România
Preşedintele a aprobat prezența unor aeronave de realimentare și supraveghere ale SUA în România

Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au luat act, miercuri, de solicitarea făcută de preşedintele Nicuşor Dan Parlamentului pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.

Preşedintele Nicuşor Dan arată în scrisoare că, în conformitate cu Constituţia şi legea nr 291/2007 privind intrarea, staţionarea şi desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, la solicitarea ministrului Apărării naţionale, cu avizul CSAT, propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU, conform news.ro.

Parlamentul a aprobat participarea Armatei la NSATU, începând din anul 2024

Parlamentul a aprobat participarea Armatei la NSATU, începând din anul 2024, prin punerea la dispoziţie a infrastructurii şi a echipamentelor necesare pentru găzduirea şi operarea, pe teritoriul naţional, a facilităţii Logistic Enabling Node – Romania (LEN-R), în cadrul Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii, şi a unui efectiv de până la 100 de militari – personal de stat major în cadrul comandamentelor misiunii, instructori în cadrul modulelor de instruire organizate în afara teritoriului naţional, precum şi detaşamente specializate pentru completarea LEN-R care funcţionează pe teritoriul României, se arată în scrisoare.

Solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan a fost trimisă comisiilor de apărare din Parlament.

Citeşte şi: Măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă pentru șomeri

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA