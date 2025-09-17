Ministrul Barbu dă vina pe avocado pentru creşterea deficitului

Deficitul comercial va crește dacă mâncăm brânză franțuzească și avocado, în locul produselor româneşti, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, într-o conferinţă de presă.

Datele INS arată, însă, că avocado reprezintă doar 18,7 milioane de euro din importuri, mult sub citrice (264,1 milione de euro) și banane (221,5 milioane de euro), ceea ce contrazice declaraţia oficialului.

Ministrul Agriculturii a stârnit controverse la o conferință de presă

Ministrul Agriculturii a stârnit controverse la o conferință de presă, comentând obiceiurile de consum ale românilor. Barbu a spus că un avocado costă cât 3 kilograme de roșii românești și că preferința pentru produse precum mozzarella și avocado, în locul roșiilor și brânzei tradiționale, poate contribui la creșterea deficitului comercial, potrivit observatornews.ro

„Acum, pe primul loc, este avocado la importurile de fructe și legume. Gândiți-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România. Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul comercial va crește. (…) Noi avem în magazinele de retail și în piețele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a declarat ministrul Barbu.

Importurile de avocado, mult sub citrice și banane

Cifrele INS, însă, îl contrazic. Conform datelor, în 2024 România a importat citrice în valoare de 264,1 milioane de euro și banane de 221,5 milioane de euro, acestea fiind cele mai importante fructe aduse din străinătate. Importurile de avocado s-au ridicat la doar 18,7 milioane de euro, mult sub citrice și banane.

Analistul economic Adrian Negrescu a criticat pe Facebook declaraţia ministrului, acuzând că „în loc să rezolve problemele agriculturii, promovează idei din seria inaugurată de CG cu aerul munţilor şi fructele pădurii”.

„Dl. Barbu lovește din nou. Să îi spună cineva care sunt prețurile din magazine, că pare că nu le știe. În loc să rezolve problemele agriculturii, promovează idei din seria inaugurată de CG cu aerul munților și fructele pădurii”, a scris Negrescu.

