Klaus Iohannis, ultimatum de la ANAF să predea casa pierdută în instanţă

Klaus Iohannis este somat de ANAF. Statul îi cere să predea casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanţă, altfel va fi executat silit „ca orice român”, după cum a declarat chiar şeful Fiscului. Două-trei luni, atât mai are la dispoziţie fostul şef al statului să se conformeze.

Iohannis a primit somaţie să plătească şi banii încasați din chirie timp de 17 ani. Suma totală se ridică la 4,7 milioane de lei, echivalentul unui milion de euro, potrivit observatornews.ro.

Fostul preşedinte a pierdut definitiv imobilul din centrul Sibiului anul trecut, după un proces deschis încă din 2016 de o prietenă de familie.

