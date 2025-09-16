ANAF a încheiat verificările campaniei de „zero lei” a lui Călin Georgescu. Rezultatele, trimise organelor în drept

Președintele ANAF a făcut un anunț important despre finanțele alegerilor anulate din 2024. Adrian Nica a explicat marți, 16 septembrie, că verificările privind finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu s-au încheiat.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a confirmat că verificările privind finanțarea campaniei electorale a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu au fost finalizate. Odată cu încheierea procesului, au fost sesizate organele abilitate, conform ziare.com.

Adrian Nica a fost întrebat dacă ANAF mai investighează finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu și sumele din care se întreține acesta.

ANAF investighează toate finanțările de campanie ieșite în spațiul public

„ANAF investighează toate finanțările de campanie ieșite în spațiul public. Nu o să spun numele persoanei pe care dumneavoastră ați menționat-o. ANAF și-a terminat verificările, a sesizat instituțiile statului vizavi de rezultatul controlului”, a spus Nica, la Palatul Parlamentului. Președintele ANAF a adăugat că nu poate comunica deocamdată datele din aceste controale.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie

Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra.

