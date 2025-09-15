Un român, erou într-un oraș din Italia după ce a bătut singur trei hoţi

Un român din Italia s-a luptat singur cu hoții care au intrat la el în casă și a reușit să-i alunge. A devenit astfel eroul localității în care trăiește. Bărbatul l-a aruncat pe unul dintre ei peste balcon, iar pe ceilalți doi i-a luat la bătaie. În cele din urmă, toți trei au fugit.

Românul spune că a făcut acest gest ca să își apere soția și pe cele trei fiice care se aflau în apartament în acel moment, potrivit digi24.ro. Bărbatul are trei fete, în vârstă de 2, 8 și 10 ani. El a povestit că a auzit zgomote în toiul nopții. A crezut inițial că este vecinul de deasupra care face gălăgie, apoi a ieșit pe terasă să vadă ce se întâmplă. A văzut acolo trei bărbați care încercau să îi intre în casă. L-a aruncat imediat peste balcon pe unul dintre ei, iar pe ceilalți doi spune că i-a luat la pumni. Toți au fugit speriați.

Toată comunitatea este alături de român

Românul, care lucrează ca șofer de TIR în Treviso, a sunat apoi la carabinieri. Aceștia au început să facă cercetări să vadă exact ce s-a întâmplat acolo, însă hoții nu au fost deocamdată găsiți. În schimb, toată comunitatea este alături de român și apreciază gestul făcut de acesta. Inclusiv primărița localității spune că românul a făcut exact ceea ce trebuia să facă în această situație.

