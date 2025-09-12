30.1 C
Guvernatorul statului Utah a anunțat cine este asasinul lui Charlie Kirk

De Daniela Moise
Autorităţile americane au anunţat vineri că suspectul în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este un tânăr de 22 de ani, Tyler Robinson.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat într-o conferinţă de presă, la aproximativ 33 de ore după incident, că Tyler Robinson, de 22 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk.

Kirk a fost împuşcat în gât, miercuri, în timp ce vorbea la un eveniment din campusul Universităţii Utah Valley.

Vizibil emoţionat, guvernatorul a mulţumit familiei suspectului, care a alertat autorităţile şi a cooperat cu acestea.

Guvernatorul statului Utah a declarat că pe muniţia care nu a fost folosită, găsită lângă arma crimei descoperită într-un tufiş, scria: „Hei, fascistule! Ia asta!”, „O, bella ciao” sau „Dacă citeşti asta, eşti gay. LMAO”.

Dovezile care îl leagă pe Tyler Robinson de asasinarea lui Kirk

În conferinţa de presă comună a autorităţilor din Utah şi a FBI au fost citate numeroase dovezi care îl leagă pe suspectul reţinut de asasinarea lui Charlie Kirk. Printre acestea se numără propriile declaraţii făcute rudelor care sugerează că el a comis crima, mesaje pe reţelele sociale (în special Discord), precum şi dovezi fizice.

Tyler a fost denunțat de membrii familiei, care au spus că era „plin de ură” față de Kirk, și i-a mărturisit crima tatălui său, care este, se pare, polițist veteran.

Discuțiile de pe Discord cu colegul său de cameră au arătat și cum a ascuns pușca într-un prosop lângă cuibul lunetistului, unde a fost găsită la scurt timp după asasinat.

Preşedintele Donald Trump declarase anterior la Fox News că el crede, „cu un grad ridicat de certitudine”, că suspectul a fost reţinut.

