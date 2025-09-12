30.1 C
De Daniela Moise
Adolescent urmărit și lovit mortal cu mașina de un tânăr de 18 ani, în Germania

Un adolescent de 12 ani a fost ucis de un tânăr de 18 ani, care l-a urmărit cu mașina și l-a lovit mortal. Incidentul a avut loc joi seară în orașul german Niedernhall, la nord de Stuttgart.

Potrivit anchetatorilor, tânărul de 18 ani, însoțit de un prieten de 16 ani, s-a certat cu băiatul de 12 ani și cu un alt prieten de 13 ani în parcarea unui supermarket. Cei doi copii au plecat cu o bicicletă și un scuter, dar au fost urmăriți cu mașina.

Poliția a declarat că băiatul de 12 ani a fost lovit în timp ce mergea pe bicicletă și a murit pe loc. Prietenul său de 13 ani a scăpat nevătămat.

Tânărul șofer a fost arestat la scurt timp după incident. Procurorii l-au acuzat de omor din culpă, însă ancheta este în desfășurare pentru a stabili exact circumstanțele și motivele altercației.

Autoritățile nu au oferit detalii despre ce a declanșat conflictul și dacă tinerii se cunoșteau înainte de incident.

Citeşte şi: Vâlcea: Accident cu doi răniți, la Băbeni

