Vâlcea: Accident cu doi răniți, la Băbeni

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, vineri după-amiază, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, de descarcerare și prim ajutor la un accident rutier produs în localitatea Babeni, la limita cu Mihaești.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului rutier forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Punctului de Lucru Ionești, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, precum și o ambulanță SAJ.

În urma impactului dintre un autoturism și un autocamion, au rezultat două victime, dintre care una blocată pe bancheta din spate a autoturismului. Persoana blocată a fost eliberată rapid de salvatorii vâlceni și predată echipajelormedicale.

Ambele victime au fost transportate, conștiente, la spital.

Citeşte şi: Un elev a murit după ce i s-a făcut rău la școală