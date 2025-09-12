Un elev a murit după ce i s-a făcut rău la școală

Un elev de clasa a VI-a a murit în faţa şcolii, după ce i s-a făcut rău în timp ce o aştepta pe mama sa. Femeia lucra ca secretară la instituţia de învăţământ din localitatea maramureșeană Băița de Sub Codru, informează Observatornews.

Copilul era cunoscut cu probleme de sănătate. Au fost chemate imediat ajutoare. La fața locului au fost trimise două echipaje SMURD.

În ciuda eforturilor medicilor, pentru copil nu s-a mai putut face nimic decât să se constate decesul.

Potrivit vasiledale, elevul s-ar fi plâns toată ziua că nu se simte bine.

