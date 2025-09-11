Două concerte de excepție la Craiova – dialog între tradiție și excelență internațională

Filarmonica Oltenia Craiova aduce în atenția publicului două evenimente muzicale de referință în cadrul prestigiosului Festival Internațional George Enescu 2025, reafirmând astfel poziția orașului pe harta culturală a României și a lumii.

Primul concert: Orchestra Simfonică de Stat din Istanbul

📅 12 septembrie 2025, ora 19:00

📍 Sala Filarmonicii Oltenia

Sub bagheta dirijorului Hasan Niyazi Tura, Orchestra Simfonică de Stat din Istanbul va oferi o seară ce unește tradiția și modernitatea. Invitat special este violonistul român Vlad Stănculeasa, unul dintre cei mai apreciați artiști români de pe scena internațională.

Programul serii:

Balada de George Enescu

Concertul pentru vioară de Felix Mendelssohn

Rey – lucrare originală a dirijorului Hasan Niyazi Tura

Simfonia nr. 1 de Ludwig van Beethoven

Al doilea concert: „Seri la Palat”

📅 17 septembrie 2025, ora 19:00

📍 Muzeul de Artă Craiova – Palatul Jean Mihail

Sub conducerea dirijorului Andrei Stănculescu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Oltenia se reîntâlnește cu publicul craiovean într-un cadru elegant, alături de trei ansambluri corale de prestigiu: Corala Academică, Corul de Cameră Preludiu și Corul BRD.

Programul va include:

Lucrări de Henry Purcell, Georg Friedrich Handel și Wolfgang Amadeus Mozart, într-o celebrare a frumuseții muzicii baroce și clasice.

Declarație

„A fi parte din Festivalul George Enescu nu este doar o adăugare la calendarul nostru artistic, ci un pas spre o reconectare profundă cu esența excelenței. Este o responsabilitate, o onoare și o bucurie deopotrivă. Cele două concerte pregătite de Filarmonica Oltenia sunt o demonstrație de renaștere culturală, colaborare și angajament artistic,” Ivona Stănculeasa, manager al Filarmonicii Oltenia Craiova

O invitație la cultură

Prezența Filarmonicii Oltenia în cadrul Festivalului Internațional George Enescu 2025 este o invitație adresată publicului craiovean de a trăi, chiar acasă, emoția unui festival de anvergură internațională.

