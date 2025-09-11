Restricții de circulație pentru meciul dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța

Pentru desfăşurarea partidei de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova și Farul Constanța se impun restricții de circulație în zonă. Meciul va avea loc în ziua de 14 septembrie, pe Stadionul Ion Oblemenco, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum.

Astfel, în data de 14.09.2025, intervalul orar 16:30 – 21:00, se va restricţiona circulaţia rutieră pe bd. Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecţia cu bd. 1 Mai şi str. Gheorghe Bibescu până la intersecţia cu str. Râului.

Traficul rutier, în zona şi perioada menţionate, va fi deviat pe arterele adiacente.

Pe timpul desfășurării partidei de fotbal, circulația vehiculelor și a pietonilor în zona stadionului Ion Oblemenco se va desfășura normal.

Accesul în zona restricţionată va fi permis:

pentru mijloacele de transport în comun,

pentru autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară,

pentru cele care deţin un tichet de acces valabil,

pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate,

pentru autovehiculele care transportă persoane cu dizabilități,

pentru autovehiculele televiziunilor care vor transmite evenimentul.

Conducătorii auto trebuie să circule cu atenţie şi să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

