250 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European prin rețeaua EURES România

De Mariana BUTNARIU
Angajatorii din Spațiul Economic European (SEE) pun la dispoziție, prin intermediul rețelei EURES România, un total de 248 de locuri de muncă în diverse domenii de activitate.

Ofertele de muncă disponibile

  • Germania – 80 locuri pentru:
    • izolator, educatoare/educatori, zugrav-tencuitor,
    • sudor MAG, electrician, lucrător ajutor la prelucrarea metalelor,
    • operator stivuitor, lucrător în producție (procesare produse din carne).
  • Norvegia – 50 locuri pentru muncitor în producție (industria piscicolă).
  • Finlanda – 34 locuri pentru muncitor prefabricate elemente beton.
  • Polonia – 35 locuri pentru:
    • tehnician mecanic, lucrător în depozit, montator țevi industriale,
    • coordonator montator sisteme de conducte, muncitor în construcții.
  • Italia – 15 locuri pentru șofer autobuz.
  • Slovenia – 15 locuri pentru lucrător asamblare auto.
  • Austria – 9 locuri pentru:
    • operator robot – placare cu laser, strungar universal, tehnician mecanic,
    • tehnician electrician, operator CNC, mecanic auto.
  • Olanda – 6 locuri pentru culegător de pere.
  • Irlanda – 3 locuri pentru:
    • recepționer, portar, terapeut SPA.
  • Danemarca – 2 locuri pentru: dulgher, zidar.
  • Franța – 1 loc pentru fizioterapeut.

Cum pot aplica cei interesați

Persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în Spațiul Economic European pot consulta ofertele detaliate accesând platforma oficială: www.anofm.ro/EURES

