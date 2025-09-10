Româncă găsită moartă într-un parc din oraşul belgian Anvers

O româncă, de 65 de ani, fără domiciliu, a fost găsită moartă, miercuri, în parcul Spoor Oost din oraşul belgian Anvers. Polițiștii au deschis o anchetă, însă nu există indicii care să sugereze o crimă.

Trupul româncei a fost descoperit de o patrulă a poliției în jurul orei 8.15, pe o peluză din spatele Free Clinic.

„Victima este o femeie de 65 de ani care era fără adăpost. Se desfășoară o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului”, a anunțat purtătorul de cuvânt al poliției din Anvers, Kim Bastiaens.

Potrivit ziarului Gazet van Antwerpen, nu există indicii că românca ar fi fost ucisă.

„Pentru a fi clar, nu este vorba aici de o problemă legată de consumul de droguri, ci de o afecțiune psihiatrică gravă”, a spus Tino Ruyters de la Free Clinic pentru ATV.

Românca trăia pe străzile din Anvers de mai bine de zece ani

Ruyters mai spune că „ea suferea de psihoze și, având în vedere trecutul ei traumatic, avea mari dificultăți în a-și vedea de viață”.

Românca evita să fie o povară pentru ceilalți și prefera să doarmă într-un cort, în loc să utilizeze adăposturile de noapte. Ea trăia pe străzi de peste un deceniu.

„Am auzit multe reacții triste la moartea ei. Ieri a fost ajutată de angajații noștri, iar astăzi a murit. Este foarte tragic”, a mai spus Tino Ruyters.

