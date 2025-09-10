Polonia a invocat Articolul 4 al NATO. Donad Tusk: Au fost 19 intruziuni în spațiul aerian al ţării

Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO, a declarat premierul polonez Donad Tusk. Acesta a precizat că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea aeriană a Poloniei, după ce în cursul nopţii au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian al ţării.

Premierul Tusk a spus că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez peste noapte şi că o mare parte din drone au zburat din Belarus. Este probabil ca patru drone să fi fost doborâte, a menţionat el. Ultima dronă a fost doborâtă la ora 6:45 a.m. (07.45, ora României), a precizat Donald Tusk, potrivit news.ro.

Este pentru prima dată când avioanele NATO au intervenit împotriva unor potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat că este pentru prima dată când avioanele NATO au intervenit împotriva unor potenţiale ameninţări în spaţiul aerian aliat.

„Faptul că aceste drone, care reprezentau o ameninţare la adresa securităţii, au fost doborâte schimbă situaţia politică. Prin urmare, consultările cu aliaţii au luat forma unei solicitări oficiale de activare a articolului 4 din tratatul NATO”, a anunţat Tusk.

Ce prevede articolului 4 din tratatul NATO

Articolul 4 prevede că membrii NATO se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, teritoriul, independenţa politică sau securitatea oricăruia dintre ei este ameninţată, precizează Reuters. În conformitate cu articolul 4, discuţiile din cadrul Consiliului Atlanticului de Nord, principalul organism de decizie politică al NATO, ar putea conduce la o formă de decizie sau acţiune comună.

Prim-ministrul polonez a mai spus că Polonia are nevoie de mai mult decât expresii de solidaritate şi de mai mult sprijin din partea aliaţilor.

NATO este în strânsă legătură cu Polonia şi alţi aliaţi

NATO este în strânsă legătură cu Polonia şi alţi aliaţi, a declarat într-un comunicat generalul Alexus Grynkewich, comandantul militar al NATO. Alianţa a răspuns „rapid şi decisiv la situaţie, demonstrând capacitatea şi hotărârea noastră de a apăra teritoriul aliat”, a adăugat el.

Pe de altă parte, Tusk a subliniat că nu există niciun motiv să se afirme că Polonia se află în stare de război, dar se află în cea mai apropiată situaţie legată de un conflict armat de la al Doilea Război Mondial.

Rusia consideră că acuzaţiile sunt nefondate

Un diplomat rus a declarat miercuri că Polonia nu a prezentat nicio dovadă că dronele doborâte în Polonia erau de origine rusă, a relatat agenţia de ştiri rusă RIA. „Considerăm acuzaţiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrei Ordaş, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, potrivit agenţiei de ştiri. El a adăugat că a fost convocat de Ministerul de Externe al Poloniei.

