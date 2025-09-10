Nicușor Dan, după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei: Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, după încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez în noaptea trecută, că Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre şi sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace.

Potrivit preşedintelui, acest lucru este inacceptabil, iar Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor. Nicuşor Dan mai spune că vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina şi poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase, potrivit news.ro.

”Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spaţiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre şi sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace. Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor”, spune şeful statului într-un mesaj pe platforma X.

Potrivit lui Nicuşor Dan, ”România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul şi partenerul nostru strategic”.

”Suntem uniţi pentru a face NATO şi, în special, flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina şi poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase”, mai declară Nicuşor Dan.

Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO

Premierul polonez Donad Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea aeriană a Poloniei, după ce în cursul nopţii au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian al ţării.

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite presa internaţională. Ulterior, şi Belarusul a anunţat că a doborât drone pe teritoriul său în cursul nopţii, fără a preciza originea acestora.

