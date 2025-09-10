NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca pe un atac

NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ca un atac, a declarat o sursă din Alianța Nord Atlantică pentru Reuters.

Indicațiile inițiale sugerează însă că incidentul din Polonia a fost o incursiune deliberată a dronelor rusești a precizat aceeași sursă.

Aeronavele NATO s-au confruntat cu o potențială amenințare în Polonia

A fost pentru prima dată când aeronavele NATO s-au confruntat cu o potențială amenințare în Polonia, a mai spus sursa, care a precizat că între 6 și zece drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez. Potrivit informațiilor, radarele sistemelor antiaeriene Patriot au detectat dronele, dar nu au fost lansate rachete interceptoare.

Forțele aliate au trimis în shimb avioane poloneze F-16, avioane olandeze F-35, avioane italiene de supraveghere AWACS și aeronave pentru realimentare.

Consiliul Nord Atlantic se reunește pentru o întâlnire

Un oficial al NATO a declarat de asemenea că Consiliul Nord Atlantic se reunește pentru o întâlnire regulată miercuri dimineață și va aborda și incidentul din Polonia.

