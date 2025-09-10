Directorii ELCEN, plasați sub control judiciar. Sunt anchetați pentru luare de mită și complicitate

Directorul general ELCEN, Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu, și directorul comercial, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost puși sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile, fiind acuzați de luare de mită și complicitate la luare de mită.

Procurorii spun că în joc ar fi fost peste 1,6 milioane de euro și zeci de mii de lei, bani ceruți pentru favorizarea unor plăți și tranzacții imobiliare.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat marți, 9 septembrie 2025, că doi șefi ai Electrocentrale București S.A. (ELCEN) sunt urmăriți penal pentru fapte de corupție și au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, conform stiripesurse.ro. Claudiu-Ionuț Crețu-Sârbu, directorul general al companiei, este acuzat de două infracțiuni de luare de mită, iar Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, directorul comercial, de două infracțiuni de complicitate la luare de mită și una de luare de mită.

Anchetatorii susțin că, pe 1 iulie 2025, Crețu ar fi primit, prin intermediul lui Zamfiroi, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul unei firme, pentru urgentarea unor plăți către societatea respectivă. Ulterior, pe 10 iulie, el ar fi pretins, tot prin același intermediar, 1.565.000 de euro de la administratorul unei alte companii, pentru o tranzacție imobiliară. În plus, pe 30 iulie, Zamfiroi ar fi solicitat 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor atribuții de serviciu.

Ancheta vizează și alte persoane suspectate de implicare în fapte de corupție

Pe durata controlului judiciar, inculpații nu au voie să părăsească țara, să își exercite funcțiile de conducere din cadrul ELCEN, să comunice cu martori sau cu alți participanți la dosar și trebuie să se prezinte periodic la poliție și la DNA.

Procurorii avertizează că nerespectarea obligațiilor impuse poate duce la arestarea preventivă sau arestul la domiciliu. În paralel, ancheta vizează și alte persoane suspectate de implicare în fapte de corupție.

Citeşte şi: Pantofi cu toc cui vs. toc gros: Cum alegi modelul care ți se potrivește?