Cannabisul ar putea fi legalizat peste tot în SUA! Decizia stă în mâinile lui Trump

Președintele Donald Trump analizează o posibilă modificare majoră a legislației federale privind cannabisul, o măsură care ar putea reduce severitatea legii pentru consumul acestei substanțe în întreaga țară. Deși decizia nu ar legaliza automat cannabisul în niciun stat, ea ar putea facilita un cadru legal mai permisiv, în concordanță cu legislația deja existentă în multe state americane.

Conform unui raport publicat luna trecută de Wall Street Journal, Trump ia în considerare retrogradarea cannabisului din categoria I, aceeași cu droguri precum heroina, considerate fără utilizare medicală acceptată, la categoria III.

„Analizez reclasificarea cannabisului și voi lua o decizie în câteva săptămâni. Am auzit lucruri minunate legate de utilizarea medicală și lucruri rele legate de aproape orice altceva”, a declarat Trump, conform Ladbible.

În prezent, 40 din cele 50 de state americane au adoptat legi care permit consumul de cannabis, fie medical, fie recreativ.

Statele care consideră legală deținerea unei cantități de canabis

Alaska

Arizona

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Missouri

Montana

Nevada

New Jersey

New Mexico

New York

Ohio

Oregon

Rhode Island

Vermont

Virginia

Washington

Statele în care este legal din punct de vedere medical, dar nu și în scop recreativ

Alabama

Arkansas

Florida

Hawaii

Kentucky

Louisiana

Mississippi

Nebraska

New Hampshire

Dakota de Nord

Oklahoma

Pennsylvania

Dakota de Sud

Texas

Utah

Virginia de Vest

Statele în care canabisul este încă ilegal

Deși Carolina de Nord a dezincriminat consumul recreativ în cantități mici, canabisul este încă considerat ilegal, la fel ca în:

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Carolina de Sud

Tennessee

Wisconsin

Wyoming

Citește și: Clasamentul celor mai bogați americani, realizat de Forbes! Avere record pentru Donald Trump





