Cannabisul ar putea fi legalizat peste tot în SUA! Decizia stă în mâinile lui Trump

Președintele Donald Trump analizează o posibilă modificare majoră a legislației federale privind cannabisul, o măsură care ar putea reduce severitatea legii pentru consumul acestei substanțe în întreaga țară. Deși decizia nu ar legaliza automat cannabisul în niciun stat, ea ar putea facilita un cadru legal mai permisiv, în concordanță cu legislația deja existentă în multe state americane.
Conform unui raport publicat luna trecută de Wall Street Journal, Trump ia în considerare retrogradarea cannabisului din categoria I, aceeași cu droguri precum heroina, considerate fără utilizare medicală acceptată, la categoria III.
„Analizez reclasificarea cannabisului și voi lua o decizie în câteva săptămâni. Am auzit lucruri minunate legate de utilizarea medicală și lucruri rele legate de aproape orice altceva”, a declarat Trump, conform Ladbible.
În prezent, 40 din cele 50 de state americane au adoptat legi care permit consumul de cannabis, fie medical, fie recreativ.
Statele care consideră legală deținerea unei cantități de canabis
Alaska
Arizona
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Illinois
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Missouri
Montana
Nevada
New Jersey
New Mexico
New York
Ohio
Oregon
Rhode Island
Vermont
Virginia
Washington
Statele în care este legal din punct de vedere medical, dar nu și în scop recreativ
Alabama
Arkansas
Florida
Hawaii
Kentucky
Louisiana
Mississippi
Nebraska
New Hampshire
Dakota de Nord
Oklahoma
Pennsylvania
Dakota de Sud
Texas
Utah
Virginia de Vest
Statele în care canabisul este încă ilegal
Deși Carolina de Nord a dezincriminat consumul recreativ în cantități mici, canabisul este încă considerat ilegal, la fel ca în:
Georgia
Idaho
Indiana
Iowa
Kansas
Carolina de Sud
Tennessee
Wisconsin
Wyoming
