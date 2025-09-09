Un șofer a murit după ce a intrat cu mașina într-un TIR parcat

Un șofer de 36 de ani a murit pe loc, după ce a intrat cu mașina într-un TIR parcat pe marginea străzii. Tragedia s-a produs în apropierea locuinței bărbatului, la câteva minute după ce acesta ar fi avut o discuție aprinsă cu soția.

Accidentul s-a petrecut luni seară, în jurul orei 19.00, într-un cartier de la marginea Brașovului.

Șoferul de 36 de ani a venit cu viteză pe o stradă secundară și a izbit puternic, în spate, TIR-ul parcat pe marginea drumului.

Aparatele de bord indică o viteză de 120 de km pe oră în momentul impactului. Poliţiştii iau în calcul ipoteza unei sinucideri, întrucât nu există urme de frânare.

Mașina a rupt roțile TIR-ului și a intrat sub remorcă. Partea din față a autoturismului a fost făcută zob.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul se mutase de câteva zile în cartier, împreună cu soția și copilul.

Polițiștii au întocmit în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac cercetări pentru a stabili circumstanțele accidentului.

