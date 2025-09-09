Tricolorii, puși la încercare în deplasare

Șifonată de Canada în amicalul de pe Arena Națională de săptămâna trecută, naționala României revine în iarbă într-un meci oficial, cu miză. Trupa lui Mircea Lucescu va evolua marți, 9 septembrie, de la ora 21.45, la Nicosia, împotriva reprezentativei similare a Ciprului.

Disputa contează pentru etapa a 5-a din Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial din 2026 și va fi arbitrată de o brigadă din Slovenia. Central va fi Matej Jug, asistenți Matej Zunic și Manuel Vidali, iar rezervă Rade Obrenovic. VAR-ul va fi asigurat de Asmir Sagrkovic și Alen Botosak.

De menționat faptul că în cele 16 confruntări anterioare, Cipru s-a impus o singură dată (februarie 2000). În rest, s-au înresgistrat două egaluri și 13 victorii pentru România.

Statistica ne arată că România a câștigat ultimele șase confruntări și a păstrat de patru ori poarta intactă. O victorie a echipei lui Mircea Lucescu la Nicosia ar putea să o ducă pe locul de baraj.

Tot de la ora 21.45 se va disputa și partida Bosnia – Austria. San Marino va sta.

Clasament: 1. Bosnia 12 puncte (golaveraj 10-1), 2. Austria 9 (7-1), 3. România 6 (8-4), 4. Cipru 3 (3-5), 5. San Marino 0 (1-18).

„Tineretul“ luptă la Serravalle

Și naționala de tineret a României are treabă marți seară. Mai exact de la 21.30, urmând să o întâlnească, tot în deplasare, pe San Marino. Partida de la Serravalle contează pentru etapa a doua din grupa A a preliminariilor Campionatului Europeran din 2027.

Meciul U21 dintre San Marino și România va fi arbitrat de o brigadă din Andorra. La centru va fi Antoine Chiaramonti, iar la cele două linii se vor regăsi Juan Guiu Serra și Carlos Goncalves. Al patrulea oficial va fi Andreu Simarro.

Înaintea acestui joc, clasamentul arată astfel: 1. Finlanda 3 puncte (golaveraj 7-0), 2. Spania 3 (3-0), 3. Kosovo 1 (0-0), 4. România 1 (0-0), 5. Cipru 0 (0-3), 6. San Marino 0 (0-7).

